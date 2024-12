SV Ottmaring bald in 1. Bundesliga?

Am Samstag hat in der Eishalle Regen der erste Spieltag der Zweiten Bundesliga stattgefunden. Die Stockschützen des SV Ottmaring, bestehend aus Volker und Florian Eglauer, Michael Lambert, Valentin Gaßmair und Stefan Sönnichsen, gingen als letztjährige Aufsteiger ins Rennen und zeigten eindrucksvoll, dass sie in der höheren Liga angekommen sind. In hart umkämpften Spielen gewannen die SVOler Nervenstärke neun von insgesamt zwölf Partien am ersten Spieltag. Mit einem Punktestand von 18:6 und einer Stocknote von plus 39 stehen sie nun an der Spitze der Tabelle. „Wir bleiben auf dem Boden, wir sehen das nur als kleinen Teilerfolg. Jetzt fahren wir erst einmal runter, feiern Weihnachten mit unseren Liebsten, ehe es dann wieder am 29. Dezember nach Ingolstadt zum ersten Vorbereitungsturnier für die entscheidenden Spieltage am 1./2. Februar in Buchloe geht“, äußerte sich die sportliche Leitung nach diesem erfolgreichen Turniertag. Mit dieser Ausgangsposition haben die Stockschützen des SV Ottmaring trotzdem die Weichen für einen möglichen Aufstieg in die Erste Bundesliga gestellt.

