Landhaus Sigl in Rederzhausen soll 25 neuen Wohnungen weichen

Plus Baureferentin Lillian Sedlmair stellt das Projekt im Stadtrat vor. Jetzt beraten die Fraktionen, ob sie mit der geplanten Nachverdichtung in Rederzhausen einverstanden sind.

Über vier Jahre stand das Landhaus Sigl in Rederzhausen leer – jetzt soll die Gaststätte samt Biergarten einer Wohnanlage weichen. Baureferentin Lillian Sedlmair erläuterte das Projekt im Stadtrat. Dabei stand auch die Frage nach einem Bebauungsplan für das Gelände an der Eckstraße im Raum.

Das Landhaus Sigl war über Jahrzehnte hinweg ein beliebtes Lokal für Mittag- und Abendessen mit regionaler Küche und Hausmannskost. Für Familienfeiern war es ebenso eine gute Adresse wie für die Biergartenkonzerte, für die Gastwirt Lothar Sigl immer wieder namhafte Bands gewinnen konnte. Anfang 2019 war damit überraschend Schluss, denn Sigl und seine Frau Brigitte beschlossen, nach den üblichen Betriebsferien im Januar nicht wieder aufzusperren.