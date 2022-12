30.000 Euro Schaden bei Unfall mit zwei BMW

Hohen Sachschaden meldet die Polizei bei einem Unfall in Rieds Ortsmitte.

An der Kreuzung bei der Kirche in der Ortsmittte von Ried kam es zu einem Unfall mit hohem Sachschaden, weil ein Autofahrer die Vorfahrt missachtet hatte. Laut Polizei war der 33 Jahre alte BMW-Fahrer am Freitag um 16.50 Uhr auf der Sirchenrieder Straße Richtung Norden unterwegs. An der Einmündung zur Hörmannsberger Straße missachte er die Vorfahrt einer 38-jährigen BMW-Fahrerin und es kam zur Kollision. Der Schaden beträgt 30.000 Euro. (AZ)