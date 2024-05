Dorferneuerung Baindlkirch nimmt Fahrt auf

Gemeinschaftshaus, Dorfplatz, Wohnraum - die Dorferneuerung soll in Baindlkirch viel bewirken. Rund 2,2 Millionen Euro könnten in den kommenden Jahren fließen.

Die Dorferneuerung in Baindlkirch nimmt weiter Fahrt auf. Nachdem Bürgermeister Erwin Gerstlacher im Januar den Förderbescheid vom Amt für Ländliche Entwicklung erhielt, wurde jetzt der Vorstand der Teilnehmergemeinschaft gewählt. Dieser traf sich bereits zu einem eintägigen Vertiefungsseminar in der Schule der Dorf- und Landentwicklung in Thierhaupten.

Rund 2,2 Millionen Euro sollen in den nächsten Jahren für Projekte der Dorferneuerung nach Baindlkirch fließen. Schlüsselmaßnahmen der Dorferneuerung sind der Umbau und die Erweiterung der „Alten Schule“ zu einem Dorfgemeinschaftshaus sowie Platzgestaltungen an der St.-Martin-Straße. Neben Projekten im öffentlichen Bereich werden auch private Maßnahmen gefördert, etwa der Umbau ungenutzter landwirtschaftlicher Hofstellen, die Schaffung von zusätzlichem Wohnraum und die dorfgerechte Umgestaltung von Vorgärten.

Vorstand der Teilnehmergemeinschaft hat wichtige Funktion für die Dorferneuerung

Mittlerweile fand die Wahl des Vorstandes statt. Vorsitzende der Teilnehmergemeinschaft ist Julia Offer, ihr Stellvertreter ist Martin Braun. Beide wurden vom Amt für Ländliche Entwicklung Schwaben bestellt. Von der Teilnehmerversammlung, also den Grundeigentümern, wurden Andreas Wörle, Josef Näßl, Korbinian Frank, Günter Rademann, Franz Guha und Pascal Lakomiak in den Vorstand gewählt. Andreas Wörle ist künftig als „Örtlich Beauftragter“ Ansprechpartner für die Baindlkircher Bürger und zugleich Bindeglied zwischen dem örtlichen Vorstand und der Vorsitzenden.

Korbinian Frank übernimmt die Aufgaben des Wegebaumeisters und als Pflanzmeister fungiert künftig Günter Rademann. Jetzt kann sich der neu gewählte Vorstand auch konkret mit den Objektplanungen befassen. In dem Vertiefungsseminar wurden die Vorstandsmitglieder insbesondere auf ihre Aufgaben, Rechte und Pflichten hingewiesen und die weiteren Arbeitsschritte, wie zum Beispiel die Aufstellung eines Dorferneuerungsplanes, besprochen. (AZ)

