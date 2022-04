Mann auf Disco-Parkplatz angefahren

Auf dem Parkplatz der Disco in Baindlkirch fuhr ein junger Mann einen anderen an - es kam zum Streit.

Unschönes Ende einer Partynacht: Am frühen Morgen des Ostermontags fuhr ein junger Mann einen anderen an, die beiden gerieten in Streit. Weil der Pkw-Lenker dann einfach davonfuhr, erwartet ihn nun ein Strafverfahren.

Laut der Polizei Friedberg hatte ein 20-Jähriger auf dem Parkplatz um kurz vor fünf Uhr morgens den Fußgänger mit seinem rechten Außenspiegel touchiert und leicht verletzt. Als er nach dem folgenden Streitgespräch weggefahren war, machte ihn die Polizei anhand des bekannten Kennzeichens schnell ausfindig. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und fahrlässiger Körperverletzung. (kru)