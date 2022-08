Straßensperrung in Ried stellt Geduld von Autofahrern und Anwohnern auf die Probe

Plus Die Sperrung der Straße zwischen Ried und Hörmannsberg zwingt Autofahrer zu Umfahrungen. Mancher weicht auf den verbotenen Feldweg aus und staubt Anwohner ein.

Die Baustelle an der Staatsstraße zwischen Hörmannsberg und Ried liegt gut im Zeitplan und wird spätestens mit dem Ende der Sommerferien abgeschlossen sein: „Wir sind schon ein gutes Stück weitergekommen“, sagt Sieglinde Kistler vom Bauamt der Gemeinde Ried. Die Baufirma hat die Dreiecksinseln an den Fahrspuren gepflastert sowie die Randeinfassungen für den Kreisverkehr erstellt. Die Asphaltarbeiten für den Kreisverkehr sind ab 1. September geplant.