Betrunkener fährt vor Disco in Baindlkirch ein Auto an

Kurz nach Mitternacht am Donnerstag, 26. Dezember, hat ein 42-jähriger Autofahrer in Baindlkirch bei Ried einen Unfall verursacht. Wie die Polizei mitteilte, wollte der Mann den Parkplatz der ortsansässigen Disco verlassen. Dabei touchierte er das Fahrzeug einer 41-Jährigen. Die Frau saß im Wagen und wartete dort, um jemanden abzuholen. Durch den Anstoß verursachte der Autofahrer einen massiven Streifschaden und entfernte sich vom Parkplatz.

Unfall vor Disco in Baindlkirch

Die Frau im beschädigten Auto merkte sich das Kennzeichen und meldete es bei der Polizei. Diese konnte den 42-Jährigen letztlich an seiner Wohnadresse in Schwabmünchen auffinden. Dabei eröffnete sich den Beamten auch der Hintergrund der Tat, wie es im Polizeibericht heißt: Der Fahrer hatte einen Atemalkoholwert von 1,2 Promille. Gegen den Mann wird nun eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge von Alkohols und unerlaubtem Entfernen vom Unfallort erstattet. Zudem wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von 5000 Euro. (AZ)