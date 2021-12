Die Grundschule Ried bekommt dezentrale Lüftungssysteme

Plus Grundschule und Kitas in der Gemeinde Ried bekommen Lüftungsgeräte. Das wird aber 150.000 Euro teurer als geplant.

Die Rieder Räte beschlossen einstimmig den Einbau von dezentralen Lüftungsgeräten in den Räumen der Grundschule und der Kindertageseinrichtungen. Die Gesamtkosten für den Einbau belaufen sich auf rund 250.000 Euro. Die staatliche Förderung beträgt aber 80 Prozent, sodass der Gemeinde ein Eigenanteil von etwa 50.000 Euro bleibt. Ein diesbezüglicher Förderantrag muss bis zum 31. Dezember beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle gestellt werden. Die Rieder Verwaltung leitet das Zuwendungsverfahren ein.