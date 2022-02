Emmeran Sandner übergibt Sammlung von Zeitzeugnissen an Rieder Archiv

Plus 26 Jahre sammelte der ehemalige Gemeinderat historische Dokumente und Bilder aus privaten Beständen. Jetzt übergibt er die Zeitzeugnisse dem Rieder Archiv.

Emmeran Sandner hat alles gesammelt, was seiner Ansicht nach von Interesse für eine Rieder Ortschronik sein könnte. Im Alter von 81 Jahren übergibt er nun seine Sammlung dem Rieder Archiv. Sandner war als junger Mann, vor 58 Jahren aus dem kleinen Dorf Wittesheim im Landkreis Donau-Ries nach Ried gekommen. Seine Sammelleidenschaft entbrannte, als unsere Redaktion am 13. September 1996 berichtete, dass Ried eine Orts-Chronik erstellen möchte. Verantwortlich dafür zeichneten sich die Gemeinderäte Theo Vennemann, Emmeran Sandner und Gerald Modlinger. "Diese Arbeit ist von unschätzbarem Wert", sagt Josef Jörg, der heute gemeinsam mit Jürgen Bode das Archiv führt.