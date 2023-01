Gemeinsam feiern: Vereine organisieren Winterzauber in Hörmannsberg

Plus Frühlingshafte Stimmung beim Hörmannsberger Winterzauber: Die Besucherinnen und Besucher waren begeistert über die vielen kulinarischen Angebote am Feuerwehrhaus.

Zum Neuen Jahr veranstalteten die Hörmannsberger Ortsvereine gemeinsam ihren sogenannten „Winterzauber“ rund um das Feuerwehrhaus. Schützenmeister Thomas Dosch von den Birkhahnschützen erklärt das ungewöhnliche Datum: „Der findet erst im Neuen Jahr statt, weil er sonst dem Weihnachtsmarkt in Ried in die Quere gekommen wäre.“ Der erste Markt dieser Art hatte im Advent 2018 zur Einweihung des neuen Dorfplatzes stattgefunden. Im Gegensatz zu damals war von winterlichen Temperaturen aber keine Spur. Die Sonne strahlte vom Himmel und manch einer meinte bei seinem Glühwein einen Hauch von Frühling zu spüren.