Ried

vor 47 Min.

Schleppender Grundstücksverkauf - Ried steht vor Herausforderungen

Viel Kapital ist im Baugebiet an der Goldwiese gebunden. Der Rieder Gemeinderat beschloss deshalb, die Grundstücke nun nach Bedarf zu verkaufen und nicht, wie geplant, in den drei Verkaufsabschnitten.

Plus Weil hohe Kreditzinsen drohen, streicht oder verschiebt der Gemeinderat Vorhaben. Der abgespeckte Haushaltsentwurf wird am 7. März vorgestellt.

Von Christine Hornischer

Eine lange Liste anstehender Investitionen, knappe Geldmittel und teure Zinsen bei Krediten - diese Bedingungen belasten in Ried die Haushaltsberatungen für 2024. In der jüngsten Sitzung des Gemeinderates stellten Bürgermeister Erwin Gerstlacher und Kämmerer Andreas Sausenthaler einen Entwurf zur Beratung. In seinem Vorbericht hatte der Kämmerer bereits herausgearbeitet, dass massive Kostensteigerungen zu erwarten oder bereits eingetreten seien, Geldmittel nicht mehr zinsgünstig erworben werden könnten, aber die Liste der anstehenden Projekte lang sei. Die geplanten Maßnahmen seien daher zu überdenken, Investitionen zu verschieben und Notwendigkeiten zu überprüfen.

Nach langen Beratungen stimmten die Mitglieder des Gemeinderates einstimmig dafür, dass die Verwaltung die Ergebnisse der Diskussionen einarbeitet und einen erneuten Haushaltsplan für 2024 erstellt. Der Plan mit den besprochenen Änderungen wird am 7. März wieder im Gemeinderat vorgelegt. Einen Antrag der Lebensqualität auf eine Klausur zu den Finanzen und der Frage, ob Priorisierungen von Maßnahmen nötig sind und ob Anschaffungen vertagt werden sollen, wurde einstimmig in den Herbst verlegt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen