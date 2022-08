Ried

12:15 Uhr

Eigene Berufe, eigenes Geld: Kinder können bei Aktion leben wie die Großen

Plus Mädchen und Buben können in den Sommerferien ihre eigene "Stadt erleben" und bezahlen mit dem Rieder Taler. Anmeldungen sind noch möglich.

Von Christine Hornischer

„Stadt erleben" heißt das Motto an der Grundschule Ried in den Sommerferien. Vom 29. August bis zum 2. September können alle Mädchen und Buben zwischen acht und 14 Jahren die verschiedensten Berufe, die eine Stadt so vielseitig machen, ergreifen. Ob Bürgermeister, Polizist oder Bäcker – die Kinder verdienen ihren eigenen Lohn, den sie in der Ministadt auch gleich wieder verprassen können. Denn die Stadt in der Stadt hat ihre eigene Währung. Angeboten wird die Aktion vom Kreisjugendring (KJR) Aichach-Friedberg.

