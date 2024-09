Leuchtende Gemälde und Blumenwelten zieren das Rieder Rathaus

Das Rieder Rathaus ist Schauplatz einer neuen Kunstausstellung, in der die Künstlerin Cornelia Gonser aus Baindlkirch ihre Werke präsentiert. Die Ausstellung, die für die nächsten acht Wochen geöffnet ist, bietet einen Einblick in Gonsers vielfältige und farbenfrohe Arbeiten, die sich durch ihre Ausdrucksstärke und emotionale Tiefe auszeichnen.

In Werken der Künstlerin Conny Gonser verstecken sich Figuren

Ihre Werke haben immer irgendwo eine Figürlichkeit versteckt, egal, welches Motto, egal, welche Linie, eine Figur taucht immer irgendwo auf. Selbst im - auf den ersten Blick - Blumenbild, eher abstrakt gehalten, entdeckt man bei näherem Hinsehen eine Frauengestalt. So ähnelt ein Besuch der Ausstellung einer Abenteuerreise, durchdrungen von einer Kombination aus realistischen Darstellungen und abstrakten Elementen.

Gonsers Werke sind alle durch eine intensive Farbgebung und eine starke emotionale Ausstrahlung geprägt. Ihre Arbeiten zeigen ihre Fähigkeit, alltägliche Themen in kraftvolle Bilder zu verwandeln. Die Künstlerin ist bekannt für ihren einzigartigen Stil, der realistische Detailtreue und experimentelle Techniken kombiniert. Ihre aktuellen Werke sind stark von menschlichen Emotionen geprägt und laden die Betrachter ein, die Welt durch die Augen des Künstlers zu sehen.

Die drei Kleider auf einem ihrer Werke beispielsweise tanzen im Wind an einer Wäscheleine. Der Hintergrund ist dunkel und symbolisiert eine Szene spätabends oder nachts. „Man kann in vielerlei Kleider schlüpfen“, sagt Gonser. „Aber in allen kann man tanzen.“

Die Künstlerin, die vor Kreativität und Schaffensdrang zu bersten scheint, gesteht: „Ich muss irgendwohin mit meiner ganzen Energie.“ Dass sie diese in ihre Bilder steckt, sehen die Besucherin und der Besucher der Ausstellung in Ried auf den ersten Blick. Gonser sagt mit einem Lachen: „Ich möchte die Betrachter dazu einladen, sich auf die Farben und Formen einzulassen und ihre eigenen Emotionen und Gedanken darin zu finden.“

Künstlerin ist eine ausgebildete Floristin

Unendlich scheinen ihre Kreativität und Experimentierfreude, unendlich sind dann auch ihre Materialien und Techniken. Da benützt sie Pinsel, Spachtel oder auch mal die Motorsäge, wenn ihr danach ist. Oder sie schleudert Farbe mit einem Handbesen auf die Leinwand, streicht den Untergrund mit Sand ein, ein andermal verwendet sie Rostspray oder auch Kiesmehl, um durch diese Kombination von Materialien einen plastischen Effekt zu erzielen. Das verlangt viel Zeit und Geschick beim Arbeitsprozess.

„Meine Gemälde sind immer eine Komposition“, erklärt Cornelia Gonser. Da lösen sich Formen auf oder Neue ergeben sich. Das bunte Bild mit den schwarzen Strichen in der Mitte beispielsweise ist bestimmt eine organische Form “, sagt die 59-Jährige. „Zuerst sind bei dem Bild die Linien aus einer Flasche entstanden, die wurden gegossen.“ Mancher Besucher sieht eine Libelle, eine andere wieder eine Blüte.

Ihre Liebe zur Natur ist in allen Werken erkennbar. Das mag wohl auch mit ihrem erlernten Beruf der Floristin zu tun haben. „Kunst studiert habe ich erst später“, erzählt die energiegeladene Frau aus ihrem Leben. Auch ihr Garten in Baindlkirch zeugt von ihrer Liebe zu den Blütenformen. „Wir haben sogar einen Quittenbaum“, freut sie sich.