Pläne für das Rieder Ärztehaus sorgen für Ärger

Plus Die Parkplatz-Regelung und die Größe des geplanten Gebäudes in der Ortsmitte von Ried stoßen auf Kritik – vor allem beim benachbarten Edeka-Markt.

„Ich habe die Parkplatzsituation beim Ärztehaus und dem Lebensmittelmarkt vielleicht etwas zu leicht gesehen“, gab Bürgermeister Erwin Gerstlacher in der Sitzung des Gemeinderats zu. Dieser befasste sich mit dem Bebauungsplan "An der Hauptstraße", der den Standort für das neue Ärztehaus regelt. Dazu waren bei der öffentlichen Auslegung einige Rückmeldungen eingegangen. Die Gemeinde habe nachgebessert, sodass nun 28 Stellplätze statt wie bisher geplant 15 zur Verfügung stehen, erklärte Gerstlacher.