Ried

vor 17 Min.

Radweg von Hörmannsberg nach Kissing nimmt Formen an

Plus Seit Jahren in der Diskussion jetzt wird er realisiert: Ried geht in die Planungen für den Radweg nach Kissing. Auf die Gemeinde kommen hohe Kosten zu.

Von Christine Hornischer

Im aktuellen Gemeinderat wurde ein Durchführungsbeschluss für den Bau des Radweges von Hörmannsberg nach Kissing sowie den Anschluss des Weges an den Ortsteil Hörmannsberg gefällt. Die Räte entschieden einstimmig. Bürgermeister Erwin Gerstlacher bezeichnete den Bau als unendliche Geschichte, weil der bereits seit Jahren in der Diskussion ist. Der Plan des Büros Arnold Consult fand einhellige Zustimmung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

