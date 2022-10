Ried

vor 52 Min.

Ried behält selbst fünf der Wohnungen im Betreuten Wohnen

Plus Das Betreute Wohnen mit Tagespflege in Ried erhält eine moderne Fassade mit Holz und Glas. Im Frühjahr 2023 soll Baubeginn sein.

Von Christine Hornischer Artikel anhören Shape

In der jüngsten Gemeinderatsitzung wurde die schon weit gediehene Planung für das Betreute Wohnen mit Tagespflege in der Rieder Ortsmitte vorgestellt. Hier wird unweit vom Edeka-Supermarkt auf 3.200 Quadratmetern ein Seniorenwohnen plus Tagespflege möglich gemacht. Es sollen 31 Wohnungen entstehen, die von Ein- bis drei Zimmer variieren. Ziel der Gemeinde ist es, für Seniorinnen und Senioren ab dem 65. Lebensjahr sowie Personen mit Betreuungsbedarf geeignete Wohnungen in der Mitte Rieds zur Verfügung zu stellen.

