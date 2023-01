Ried

vor 17 Min.

Ried will selbst steuern, wo sich künftig Windräder drehen

Ried will Konzentrationsflächen für die Windenergie ausweisen.

Plus Der Gemeinderat erstellt ein Planverfahren für Vorrangflächen der Windenergienutzung und behält so die Zügel in der Hand.

Von Christine Hornischer

Einstimmig beschlossen die Rieder Gemeinderätinnen und -räte in der aktuellen Sitzung die Aufstellung eines Planverfahrens zur Darstellung der Vorrangflächen für Windenergienutzung. Die Flächen der Gemeinde Ried sollen daraufhin untersucht werden, ob sie für die Nutzung der Windenergie geeignet sind. „Grundsätzlich haben wir den Willen, Windenergie umzusetzen“, sagte Bürgermeister Erwin Gerstlacher. „Wenn wir bis zum 1. Februar beginnen, die Vorrangflächen für Windenergieanlagen aufzustellen, sind wir am Zug.“

