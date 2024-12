Rieder Schützen feiern neue Schützenkönigin

Die Schützengesellschaft Ried verdiente Mitglieder und kürte die Schützenkönige. Nach der Eröffnung des Schützenmeisters Richard Helfer und der Grußworte des 2. Bürgermeistes Franz-Josef Mayer stattete der Nikolaus den Schützinnen und Schützen einen Besuch ab. Anschließend fanden die Ehrungen statt. Für die 25-jährige Mitgliedschaft im Bayerischen Sportschützenbund und im Verein wurde Georg Steber jun. ausgezeichnet. Johann Kienberger, Georg Steber sen. und Josef Straucher erhielten eine Auszeichnung für 50 Jahre Mitgliedschaft. Für besondere Verdienste im Verein erhielten folgende Mitglieder eine Auszeichnung. Christian Bodsch, Erna Gerstlacher und Karin Köhler bekamen die Verdienstnadel. Die Silberne Gams ging an Ulrich Gerstlacher, Melanie Helfer und Katja Pestel. Das Protektoratsabzeichen erhielten Sabine Hieble und Alexander Steuler. Alois Bachmeir bekam das Böllerabzeichen in Silber und Norbert Helfer das Böllerabzeichen in Gold. Für langjährige Dienste als Fahnenträger bekam Tobias Köhler das Fahnenabzeichen in Silber und Mathias Reitner das Fahnenabzeichen in Gold. Schützenmeister Richard Helfer ernannte Stefan Hieble zum Ehrenmitglied der Schützengesellschaft Ried. Im Anschluss wurden mit den Vereinsmeistern in den Disziplinen Luftgewehr, Luftpistole und Zimmerstutzen sowie der Jugend die sportlichen Leistungen gekürt. Die von Joachim Reitner spendierte Schützenscheibe gewann Maximilian Huber. Die Jugendscheibe, die von Maria Reitner gestiftet wurde, ging an Georg Helfer. Schließlich war es dann endlich soweit und die neuen Könige wurden verkündet. Den Titel des Jugendkönigs 2025 sicherte sich Manuel Reyinger mit einem 45,1 Teiler. Neue Schützenkönigin 2025 wurde mit einem 6,7 Teiler Doris Hanke. Anschließend fand die Preisverleihung statt, bei der sich alle, die am Königsschießen teilgenommen haben, einen tollen Preis aussuchen durften. (Doris Hanke)

