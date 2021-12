Sammlung am Weihnachtshaus: Spenden für die First Responder in Baindlkirch

Die First Responder von Baindlkirch brauchen dringend ein neues Auto. Eine Familie organisiert eine Spendenaktion - am Gartenzaun ihres Weihnachtshauses.

In Baindlkirch gibt es es eine ganz besonderen Spendenaktion für die First Responder, die in diesem Jahr bereits zu über 300 Einsätzen ausrückten. Die Baindlkircher Familie Lakomiak, welche durch ihre Weihnachtsbeleuchtung mittlerweile überregional bekannt geworden ist, schaltet abends wieder an Haus, Einfahrt, Garage und Nebengebäuden die unzähligen Lichterketten und Leuchtsterne an.

Die First Responder in Baindlkirch brauchen ein neues Fahrzeug

Am Zaun hängt eine kleine Spendenbox, deren Inhalt zu hundert Prozent an die First Responder in Baindlkirch geht. "Das Team leistet ehrenamtlich anderen Menschen im Notfall medizinische Hilfe. Nun aber brauchen sie ein neues Auto und wir wollen sie dabei unterstützen", sagt die 23-jährige Jessica Lakomiak.

Jessica Lakomiak inmitten ihrer Weihnachtsdeko. Foto: Familie Lakomiak (Archivbild)

Die Box bleibt bis zum 6. Januar an dem Zaun hängen, beleuchtet von rund 1500 Lichtern. Franz Guha von den First Respondern ist begeistert: "Wir bedanken uns für die tolle Unterstützung und die super Idee." Bereits im Voraus bedankt er sich auch bei allen, die eine kleine Spende am beleuchteten Zaun hinterlassen.

Zu finden ist die Spendenbox samt Lichtermeer am Schmiedberg 14 in Baindlkirch.

Lesen Sie dazu auch