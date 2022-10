Ried

vor 51 Min.

Software soll Bedarf der Feuerwehren in Ried und den Ortsteilen regeln

Geräte und deren Wartung lassen sich mit der neuen Feuerwehrsoftware "firemanager" organisieren. Sie soll in Ried nun für alle Wehren eingeführt werden.

Plus Die Anträge und Anfragen der Rieder Ortsfeuerwehren sollen strukturiert werden. Das System "firemanager" hilft bei der Organisation.

Von Christine Hornischer Artikel anhören Shape

Wie die Gemeinde und die Rieder Wehren künftig strukturiert zusammenarbeiten, das regelt der Feuerwehrbedarfsplan. "Die Anträge und Anfragen sollen einheitlich sein", begründete Bürgermeister Erwin Gerstlacher den Katalog. Zwar habe die Gemeinde in den letzten Jahren so gut wie jede Anfrage der Feuerwehr genehmigt, "weil wir wissen, welchen ungeheuren Dank wir den tapferen Frauen und Männern schulden", doch soll jetzt eine Einheitlichkeit her.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen