Ried

vor 16 Min.

Tanzgruppe "RIEDmus im Blut" startet nach Pause wieder durch

Plus Salsa, Merengue, Samba: Die Gruppe "RIEDmus im Blut" bewegt sich zu lateinamerikanischen Rhythmen. Das sagt Trainerin Meike Betz über ihre Leidenschaft.

Von Christine Hornischer Artikel anhören Shape

Nicht Rio de Janeiro, sondern „Ried de Janeiro“ hieß das verheißungsvolle Motto der Showtanzgruppe „RIEDmus im Blut“ in diesem Jahr. Wortspiele sind hier die Regel. Nach zwei Jahren Tanzpause haben die acht Frauen und Männer wieder die Bühne erobert und flotte Rhythmen und Auftritte made in Ried gezeigt. Der letzte Auftritt in dieser Saison hat beim internationalen Festival in Mering stattgefunden, wo die Tanzgruppe aus Ried die vielen Besucherinnen und Besucher mit verschiedenen Sambatänzen fasziniert hat.

Meike Betz, Gründerin und Choreografin der Tanzgruppe verrät denn auch ihr Lebensmotto, mit dem sie die Truppe infiziert hat. „Warum denn laufen, wenn man tanzen kann“, lacht die 34-jährige Frau, die nie stillzusitzen scheint. Die Gründerin von „RIEDmus im Blut“ tanzt im wahrsten Sinne des Wortes durchs Leben. Meike Betz ist ausgebildete Tanzpädagogin und Fitness-Trainerin mit B-Lizenz. „Ohne tanzen könnte ich mir mein Leben gar nicht vorstellen“, sagt die zweifache Mutter.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen