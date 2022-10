Tödlicher Waldunfall: 82-Jähriger wird von Baum erschlagen

Ein 82-Jähriger fällt am Dienstag im Höglwald bei Zillenberg einen Baum. Dabei verkanntet sich der Baum und trifft den Mann, der daraufhin stirbt.

Zu einem tragischen Unglück kam es am Dienstagnachmittag im Höglwald bei Zillenberg. Ein 82-Jähriger aus einem Meringer Ortsteil machte sich mit seinem Hund am frühen Morgen auf den Weg in den Wald, um dort Reisig zu sammeln. Laut Polizei fällte er dazu einen Baum. Dabei verkantete sich laut einem Sprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Nord der Baum und stürzte auf den 82-Jährigen.

Als der Mann gegen 14 Uhr noch nicht zu Hause war, alarmierte seine Ehefrau die Polizei, die eine Suchaktion einleitete. Mit dabei waren auch die Feuerwehren aus Mering und Ried, die den Mann nur noch Tod bergen konnten. Die Feuerwehr Mering brachte anschließend den Hund, der noch an der Unglücksstelle war, zur Ehefrau des Opfers. (sry)