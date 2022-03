Walderlebnispfad: Ein neuer naturnaher Erholungsraum öffnet im Rieder Höglwald

Frischling Willi und Eichelhäher Rätsch erklären den Kindern den Rieder Höglwald. Ein neuer naturnaher Erholungsraum entsteht für Kinder und Erwachsene direkt vor der Haustür.

Sie sind die Maskottchen des neuen Walderlebnispfads im Rieder Höglwald: Willi, der Frischling, und Rätsch, der Eichelhäher. 300 Erwachsene und Kinder begegneten ihnen zum ersten Mal bei der Eröffnungsfeier. Bürgermeister Erwin Gerstlacher hielt mit seiner Begeisterung nicht hinter dem Berg: "Lange haben wir wegen Corona und der ausstehenden Förderzusage aus dem LEADER-Programm warten müssen, doch heute ist es endlich so weit und bei den aktuell horrenden Spritpreisen haben wir eine Attraktion vor der Haustür." Mitinitiator und Rieds zweiter Bürgermeister Franz-Josef Mayer stellte besonders heraus, dass jedes Holzstück, jede Tafel und jeder Bau von Firmen aus der näheren Umgebung stammen. "Aus der Region für die Region", betitelte er das Gemeinschaftswerk.

Landtagsabgeordneter Peter Tomaschko pflanzte unter großem Hallo eine Kastanie als Erinnerungsbaum. Foto: Christine Hornischer

Einmalig sei dieses Kooperationsprojekt der Gemeinde Ried mit der Bayerischen Forstverwaltung (AELF Augsburg), den Bayerischen Staatsforsten (Forstbetrieb Landsberg) und der Grundschule Ried mit ihrer Rektorin Melanie Prager, so das Rieder Gemeindeoberhaupt. Für die einzelnen Stationen, die Texte und das Konzept zeichnen sich neben Franz-Josef Mayer Nico Bonani von den Staatsforsten und Pentti Buchwald vom AELF Augsburg verantwortlich. "Durch unsere vielen freiwilligen Helfer haben wir uns viel Geld gespart", freute sich Gerstlacher. Die 50.000 Euro, mit denen der Walderlebnispfad im Haushalt zu Buche schlägt, könnten so eingehalten oder sogar unterschritten werden.

Im Wald bei Ried erlebt man die Harmonie der Schöpfung

"Dieses Zusammengehörigkeitsgefühl macht Ried aus", gratulierte dann auch Landtagsabgeordneter Peter Tomaschko. Es sei nicht selbstverständlich, dass so viele Hände zusammen helfen. Als Mitbringsel habe er das Hochdruckgebiet Peter mitgebracht, witzelte der Politiker. "Der Walderlebnispfad macht den Klimawandel erlebbar", sagte die stellvertretende Leiterin des Forstbetriebes Landsberg, Sarah Becker. So sei dieses Thema aktueller denn je. Pfarrer Anton Brandstetter freute sich, dass die Gemeinde Ried bei jeder Einweihung um den kirchlichen Segen bitte. Bei seiner Segnung sagte er: "Im Wald erleben wir die Harmonie mit der Schöpfung."

Michael Esper vom AELF Augsburg forderte auf, die Perspektive zu wechseln. Von einem "normalen" Waldspaziergang, bei dem man auf den ausgezeichneten Forstwegen bleibe, verlasse man hier den Weg und sei mitten im Wald. Denn Augenhöhe mit der Tierwelt bieten zwei Podeste, die einmal Tiere entdecken lassen und zweitens den Blick auf den Wald freigeben. Auf Holztafeln werden die entsprechenden Informationen zur jeweiligen Station dargestellt. Kurz, einfach und ausgerichtet für Kinder. Mit QR-Codes, die sich ebenfalls auf den Tafeln befinden, können fortführende Informationen für Erwachsene auf das Handy heruntergeladen werden. Große Teile des Weges sind für Kinderwagen geeignet. Wer rasten mag, findet Bänke am Wegesrand.

Eine erste Führung durch den ungefähr 1,8 Kilometer langen Walderlebnispfad brachte nicht nur die Kinder zum Staunen. Der Pfad startet an einer uralten Eiche bei Zillenberg und führt auf einem Rundweg an zwölf Stationen vorbei. Nadja und ihre Freundin Emily waren schon an der ersten Station, bei der man die verschiedenen Klänge der Bäume nachempfinden konnte, ganz aus dem Häuschen. Einen weiteren Höhepunkt bietet das grüne Klassenzimmer. Zudem führt der Walderlebnispfad auch an der Waldklimastation, einem Forschungsprojekt der Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft in Freising, vorbei.

Natürlich spiele auch das Thema Klimawandel eine große Rolle, informierte Franz-Josef Mayer. Denn der Walderlebnispfad im Höglwald wird sich in den kommenden Jahren erheblich verändern. Die alten Fichten, die momentan noch überwiegen, werden zunehmend weniger und ein neuer Wald wächst heran. Hier haben die Grundschüler von Ried die Gelegenheit, in jedem Jahr eine Fläche zu bepflanzen, und zwar mit einer Zukunftsbaumart. Auf diese Weise wird in den kommenden Jahren ein "Schülerwald" entstehen. Und in zwanzig Jahren wird im Höglwald ein ganz besonderer Zukunftswald entstanden sein.