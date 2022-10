Was die alten Rieder Kirchenbücher verraten

Archivar Josef Jörg beginnt eine Vortragsreihe über die alten Kirchenbücher in Ried, bezogen auf die einzelnen Ortsteile. Was darin alles zu finden ist.

"Wer sich schon einmal auf die Suche nach seinen Vorfahren begeben hat, der greift als Erstes auf die Erzählungen und Dokumente seiner Eltern und Großeltern zurück", erklärt Josef Jörg, der gemeinsam mit Jürgen Bode das Rieder Archiv führt. Vielleicht seien auch noch alte Sterbebilder vorhanden. "Ein Besuch auf dem Friedhof hilft kaum weiter, da die alten Grabsteine verschwunden sind", so Jörg weiter. Und er folgert: "Bleibt also der Weg zum Standesamt."

In Ried finden sich Einträge in den Geburts-, Heirats- und Sterbebüchern zurück bis ins Jahr 1876. Für die Zeit davor geben die alten Kirchenbücher bis ungefähr 1650 Auskunft. Musste man bis vor Kurzem noch den Weg ins Augsburger Bistumsarchiv auf sich nehmen, sind diese Informationen jetzt über das Internet abrufbar. Zu den digitalen Büchern der Pfarrei Ried gelangt man über diesen Link.

Besitzerwechsel aber auch Schicksalsschläge sind in den Kirchenbüchern dokumentiert

Die Einträge in diesen Büchern verraten aber mehr als nur Geburts-, Heirats- und Sterbedatum. "Die damaligen Pfarrer vermerkten auch Besitzwechsel der Höfe, Brandfälle oder besondere Schicksale", weiß der Archivar und belegt diese Aussage mit einem Beispiel. Sebastian Schneider, als Wilderer bekannt und bereits im ledigen Stande vorbestraft, wurde am 17. Januar 1895 im "Hart" abends gegen sechs Uhr beim Wildern getroffen und vom gräflichen Duxschen Waldaufseher durch vier Schrotschüsse schwer verletzt. Vom Landgericht Augsburg wurde Schneider am 6. Mai 1895 deswegen zu zwei Monaten Gefängnis verurteilt, welche Schneider in Aichach abbüßte.

Schneider Sebastian wohnte in Ried Haus-Nr. 46 beim "Stachus", war in der Urkunde zu lesen. Die heutige Adresse lautet Hörmannsberger Straße 7. "Das ist der Standort der Raiffeisenbank, und selbstverständlich betreibt die Bank nur legale Geschäfte", sagt Jörg und lacht. Bereits im September begann der Archivar mit einer Vortragsreihe über kuriose Geschichten wie diese. Außerdem will die Archiv- und Häuserchronik darüber informieren, was im Gemeindearchiv zum Thema Häuserchroniken alles zu finden ist. Am Freitag, 28. Oktober um 18 Uhr wird Josef Jörg in der Gaststätte Hörmannsberg die Hörmannsberger Archiv- und Häuser-Chronik vorstellen.