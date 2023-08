Rohrbach

Auch die Rohrbacher Feuerwehr funkt jetzt digital

40 Meter hoch ist der Mast am westlichen Ortsrand von Rohrbach, an dem die Antennen für den Behördenfunk montiert werden.

Plus Am westlichen Ortsrand geht ein Funkmast für Einsatzkräfte und Behörden in Betrieb. Warum ein besserer Handyempfang im Eisenbachtal noch auf sich warten lässt.

Von Thomas Goßner

Die Feuerwehr von Rohrbach ist mit modernen Digitalfunkgeräten ausgerüstet, doch kommunizieren kann sie damit nicht. Bislang nämlich ist das zwischen den Höhenrücken eingebettete Eisenbachtal ein sprichwörtliches Funkloch. Weder Handys noch der Behördenfunk haben hier einen Empfang. Das ändert sich jetzt – zunächst für die Rettungskräfte, in einem weiteren Schritt auch für Privatleute.

Bereits im Sommer 2014 gingen im Landkreis Aichach-Friedberg die Sendeanlagen für den neuen digitalen Behördenfunk (BOS) in den Probebetrieb. Die neue Technik soll dafür sorgen, dass Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst in ländlichen Gegenden gut erreichbar sind. Funklöcher wie in der (noch) analogen Gegenwart sollen dann der Vergangenheit angehören. Eine Ausnahme bildete der Bereich um Bachern und Rohrbach.

