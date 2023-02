Der Solarpark in Schmiechen kann kommen

Plus Die Photovoltaik-Anlage auf den Kammerwiesen bei Unterbergen kann gebaut werden. Der Gemeinderat hatte in seiner Januar-Sitzung grundsätzlich zugestimmt.

Im Gemeinderat wurde der Flächen­nutzungs­plan entsprechend geändert und ein vorhabensbezogener Bebauungs­plan aufgestellt. Die Firma „Südwerk“ aus Burgkunstadt will die Anlage bau­en und wird in Abstimmung mit der Gemeinde ein geeignetes Pla­nungsbüro beauftragen. Die ge­samten Planungskosten übernimmt Südwerk. Projektleiter Thomas Jung­kunz stellte das Projekt detailliert vor.