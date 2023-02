Endlich ist wieder Faschingsumzug in Schmiechen

Das Komitee stemmt mit rund 100 Helferinnen und Helfern fast alles selbst und erwartet an die 5000 Besucher. Anmeldungen für Gruppen sind noch bis Sonntag möglich.

Aufwendige Wagen, witzig kostümierte Fußgruppen und tausende gut gelaunte Zuschauerinnen und Zuschauer - das erwartet Schmiechen beim Faschingsumzug am Sonntag, 19. Februar. Dieser findet nach einer coronabedingten Absage zum ersten Mal seit vier Jahren wieder statt.

Über 35 Teilnehmer haben schon lange vor Anmeldeschluss bei Lisa Huber zugesagt. "Wir sind mega zufrieden heuer!", sagt die Vorsitzende des Faschingskomitees (FKS). Bis Sonntag, 12. Februar, nimmt sie weitere Wagen und Fußgruppen im Zug auf. Diese können sich unkompliziert auf der Internetseite des Vereins eintragen. "Aber wenn wirklich hinterher noch einer kommt, dann schauen wir schon, dass wir den noch unterbringen", sagt die Organisatorin.

Etwa ein Drittel der Anmeldungen betreffen Faschingswagen. Traditionell machen in Schmiechen auch zahlreiche Fußgruppen mit. Viele kommen aus dem Ort, der Auftritt im aufwendigen Kostüm ist Ehrensache. Mit von der Partie ist beispielsweise immer der Schmiechener Kindergarten. "Aber wir haben auch einige auswärtige Gruppen", berichtet Lisa Huber.

Bürgermeister Wecker führt den Faschingsumzug an

Der Zug startet um 13.33 Uhr vom Kappelweg aus und führt auf der Hauptstraße mitten durchs Dorf, bis es schließlich ortsauswärts Richtung Brunnen geht. Dort klingt das Faschingstreiben auf dem Gelände bei der Schlepperhalle aus. Rund eineinhalb Stunden werden die Wagen und Fußgruppen für die Strecke brauchen. Vorneweg schreitet Bürgermeister Josef Wecker. "Er überlegt sich jedes Mal ein neues Kostüm und ein neues Motto", verrät Lisa Huber. Darauf folgt das Faschingskomitee Schmiechen mit der Garde. Ausreichend Bonbons sind beschafft für die Buben und Mädchen, die hoffnungsvoll am Straßenrand warten. Als nächstes marschiert im Zug der Kindergarten auf. Das Prinzenpaar des FKS, Simon I. und Maria I., nimmt in einem eigenen Gefährt am Umzug teil.

In früheren Jahren kamen bei gutem Wetter rund 5000 Zuschauerinnen und Zuschauer. "Wir rechnen nach der Corona-Pause mit einem Ansturm", meint Lisa Huber. Dabei hat das Faschingskomitee die Unterstützung der Gemeinde. Der Umzug sei weit über die Region hinaus bekannt und für Schmiechen die beste Werbung, sagt Bürgermeister Josef Wecker stolz. Seit seiner Jugend nimmt er an jedem Umzug teil. Für seinen diesjährigen Auftritt habe er sich davon inspirieren lassen, dass das FKS heuer sein zehnjähriges Bestehen feiert. Den Umzug selbst gebe es aber schon seit den 1950er Jahren.

Umzug in Schmiechen kommt ohne große Zuschüsse aus

Während die Stadt Friedberg ihren Umzug mittlerweile mit 80.000 Euro bezuschusst, trägt sich dieser in Schmiechen weitgehend selbst. Das FKS verkauft an die Zuschauer Tickets zum Preis von 3 Euro pro Person. Die Gemeinde übernimmt die Versicherung und Reinigungskosten mit insgesamt rund 1000 Euro Kosten. "Das hält sich sehr in Grenzen", sagt Bürgermeister Wecker. Eher gehe es darum, im Vorfeld zu unterstützen, wenn es zum Beispiel um die Absprachen mit der Polizei geht. "Es muss natürlich alles sicher sein. Aber manchmal gibt es ja solche Auflagen, dass Veranstaltungen gar nicht mehr stattfinden können" erklärt er.

Entlang der Zugstrecke gibt es sechs Verkaufsstände unter anderem mit Wurst- und Käsesemmeln, Krapfen, warmem Leberkäse und natürlich Getränken. Schon seit 2017 hat Schmiechen eine Faschingssatzung. Demnach ist direkt beim Umzug kein hochprozentiger Alkohol erlaubt. "Da hat sich bisher eigentlich keiner drüber aufgeregt. Es gibt ja Bier und Sekt", sagt Lisa Huber, die diese Vorschrift auch aus vielen anderen Orten kennt.

Am Zugende wartet außerdem das Partyzelt. In diesem herrscht aus Gründen des Jugendschutzes Eintritt erst ab 18 Jahren. Dort wird auch Schnaps ausgeschenkt und der Schmiechener DJ Mr. Hamp legt auf. Im Außenbereich vor dem Zelt gibt es eine Verköstigung mit Pizza, Hotdog und Pommes und Getränken. "Da kann man den Umzug gut ausklingen lassen", sagt Lisa Huber. Und um 22 Uhr ist Schluss.

Ausgelassen und friedlich will das Faschingskomitee mit den Gästen feiern. Falls es doch Ausreißer gibt, kann die Organisatorin auf ein bewährtes Security-Team bauen. Für alle Fälle sind auch Sanitäter sowie die Friedberger Polizei vor Ort. Und die Schmiechener Feuerwehr sichert mit rund 50 Leuten die Strecke ab. "Aber sonst machen wir eigentlich alles selbst, mit unseren eigenen Leuten", sagt die Organisatorin. Rund 100 Helferinnen und Helfer sind im Einsatz. "Wir mobilisieren das ganze Dorf", sagt die FKS-Vorsitzende und lacht. Der Ort ist für die Dauer des Umzugs gesperrt. Auswärtige Besucher parken außerhalb am Straßenrand.