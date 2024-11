Es ist wieder „Holy Night“ in Schmiechen

Der Gospelchor Enjoy freut sich schon sehr darauf, wieder alle Interessierten zu seinen Weihnachtskonzerten nach Schmiechen recht herzlich einladen zu können. Freude und die „Frohe Botschaft“ wollen die Sänger und Sängerinnen um Chorleiter Werner Hövelmanns auch heuer wieder verbreiten. In der Dorfkirche St. Johannes Baptist wird das Warten auf die Ankunft des Herren mit schwungvollen und auch einfühlsamen, weihnachtlichen Gospelliedern und Texten verkürzt. Die Hektik der Weihnachtszeit auszuschließen und den Gefühlen ihrer Zuhörer freien Lauf zu lassen, ist das erwünschte Ziel des Chores.

Der Eintritt zu den Konzerten ist wie immer frei. Der Reinerlös aus den erwünschten Spendeneinnahmen wird an das Kinderhospiz St. Nikolaus in Bad Grönenbach gespendet, das Enjoy schon jahrelang unterstützt. „Wir wollen unsere Einnahmen einem sozialen Zweck zugutekommen lassen, was würde sich da zur Weihnachtszeit besser anbieten, als Kindern eine Freude zu machen“, so die Organisatoren. Deshalb geht auch mit dem Verkauf jeder CD 1 Euro an das Hospiz. Die Weihnachts-CD wurde in der Zeit des Lockdowns produziert und enthält auch Lieder aus dem aktuellen Konzert. Sie kann an den Ständen des Weihnachtsmarktes oder auch online über die Homepage des Chores erworben werden.

Der Chor freut sich auf seine Besucher. Nach dem überaus großen Ansturm der letzten Jahre ist es ratsam, sich möglichst frühzeitig einen Platz in der Kirche zu sichern. Die Konzerttermine sind am Samstag, 7. Dezember, um 18 Uhr und Sonntag, 8. Dezember, um 17 Uhr. Der Weihnachtsmarkt öffnet am Samstag ab 16.30 Uhr und am Sonntag schon ab 15, auch der Nikolaus kommt vorbei.

Kontakt: Telefonnummer 08206/7385, E-Mail info@enjoy-gospel.de, Homepage www.enjoy-gospel.de. (AZ)