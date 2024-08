Gemeinschaftsprojekt: In Schmiechen eröffnet ein Spielplatz von Kindern für Kinder

Die Sonne spitzelte pünktlich zur Eröffnung durch die Wolken hindurch, das Lachen und die Freude der Kinder hallten durch die Luft. Am Wochenende war ein besonderer Tag in Schmiechen – der neue Spielplatz an der Eglinger Straße, gestaltet von Kindern für Kinder, wurde feierlich eingeweiht. Bunte Wimpel schmückten den Eingang zum Spielplatz. Der Spielort trägt den Namen „Spielplatz an der Eglinger Straße“ und ist das Ergebnis ausgeklügelter Planung und Zusammenarbeit zwischen jungen Gemeindebewohnerinnen und -bewohnern und lokalen Behörden.

