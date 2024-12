Holy Night mit dem Gospelchor Enjoy in der Dorfkirche Schmiechen

Eine festliche Atmosphäre liegt in der Luft, als der kleine, aber liebevoll gestalteten Weihnachtsmarkt in Schmiechen eröffnet wird. Menschen aller Altersgruppen strömen herbei, um die besinnliche Adventsstimmung zu genießen, sich an den Leckereien zu erfreuen und die handgefertigten Waren an den Marktständen zu entdecken. Hier verbindet sich Tradition mit Gemeinschaft, und der Weihnachtszauber ist deutlich zu spüren.

