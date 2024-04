In Schmiechen gibt es wieder Einakter und Sketche

Drei lustige Theatertage wird es in Schmiechen geben. Die Proben laufen bereits auf Hochtouren.

„Die, wo in Schmiacha gera Theater spüa“ laden wieder zu drei lustigen Theatertagen ein. Zwölf Kinder und zehn Erwachsene üben zurzeit mit Spielleiterin Manu­ela Lichtenstern Einakter und Sket­che ein. Die Proben gehen schon in die heiße Phase.

Zu Beginn der Vor­stellun­gen präsentieren die Kin­der 16 kur­ze Sketche von Claudia Kumpfe rund um das Thema Fa­milie mit Vater, Mutter, Oma, Opa und Kindern. Natürlich läuft da rein gar nichts wie vorgesehen ab. Die Erwachsenen spielen den „Demo­kratischen Familien-Abend“ von U.B. Wutik. Der Fernsehabend läuft in etwa so ab: Das auf Demokratie versesse­ne Familienoberhaupt will ein Fußball­spiel sehen, seine Frau eine Koch­sendung und das Kind die Sport­schau. Wie demokratisch kann das gelöst werden?

„Auch Omas brauchen Liebe“ heißt der zweite Einakter in Schmiechen

„Auch Omas brauchen Liebe“ heißt der zweite Einakter der Erwachse­nen von Andreas Kroll. Vier ältere Damen treffen sich zum Kaffee­kränz­chen, wo eine von ihnen ge­steht, dass sie eine Kon­takt­anzeige aufgegeben hat. Ge­mel­det haben sich ein Graf, ein See­bär, ein ver­wirrter Schuldi­rek­tor und ein durch­gedrehter Künstler. Die Zuschauer werden also viel zu lachen haben. Aber sie müssen sich noch etwas gedulden.

Gespielt wird in der Schmiechach­hal­le am Freitag, 17. Mai, und Samstag, 18. Mai, jeweils um 19:30 Uhr und am Sonntag, 19. Mai, um 14.30 Uhr. An den Abenden gibt es warmes Essen und am Nach­mittag Kaffee und Kuchen je­weils 90 Minuten vor Beginn. Der Ein­tritt zu allen Vorstellungen ist frei. Reservierungen sind nicht nötig.