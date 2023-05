In Schmiechen spielen sie gerne Theater und bringen ihr Publikum zum Lachen

Drei gut besuchte Vor­stellungen und dreimal viel Applaus. Das ist die Bilanz des Theaterwo­chen­endes in Schmiechen.

Wochen­lang wurden Texte gelernt, geprobt und Kostüme geschneidert. Der Fleiß hat sich gelohnt! "Die, wo in Schmiacha gera Theater spüa" mit Spielleiterin Manuela Lichtenstern haben mal wieder alle zum Lachen gebracht.

Oma Möntenich, dargestellt von Ca­rina Helgemeir, ist zwar alt, aber nicht doof. Als ein Einbrecher (Florian Hel­gemeir) plötzlich bei ihr auftaucht, überlistet sie ihn trickreich, bis er schließlich aufgibt. Zu Hilfe kommt ihr ihre Nachbarin Friedchen (Ramo­na Haag). Mit diesem Ausgang hatte bei dem Einakter "Alte Damen sind nicht ohne!" von Dieter Bauer nie­mand gerechnet.

Florian Helgemeir trat im zweiten Ein­akter "Verliebt, verlobt, verplant!" von Regina Harlander in seiner zwei­ten Rolle als Erich auf. Er wollte schon bald seine Birgit (Fiona Niggl) heiraten. So einfach war das aber nicht, weil die Schwiegermutter in spe alles durcheinanderbrachte.

Um den Theaternachwuchs braucht in Schmiechen niemand zu fürchten. Gleich 16 Kinder im Alter von sechs bis 14 Jahren brachten "Der Stein der Phantasie" von Marc Siebentritt auf die Bühne. Eva (Marisa Imbur­gia) will in einem Buch lesen. Sie findet einen Stein, den sie auf einen Stapel mit drei Büchern legt. Als sie einschläft und träumt, treten drei Kinderbuchgestalten auf. In der nächsten Nacht schlafen Eva und ihre Schwester Simone (Melanie Spi­cker) im selben Zimmer, und wieder legt Eva den Zauberstein auf einen Bücherstapel, diesmal mit vier Exem­plaren. Und: es erscheinen vier Figu­ren. Nach und nach treten Harry Potter (Katharina Schneider), Wi­ckie (Josephina Brenner), die Biene Maja (Maya Franz), Winnetou (Mia Staib­le), Mimi Lesemaus (Alina Lichten­stern), Pumuckl (Elda Niggel), Sher­lock Holmes (Marie Schwab), Pippi Langstrumpf (Amy Franz), Pinocchio (Emilia Bauer) auf. Irgendjemand scheint das alles aber zu stören, denn es werden Bücher geklaut. Nicht zuletzt mit der Hilfe von Sher­lock Holmes wird der Dieb ermittelt: Die Nachbarin (Elena Bauer) hat et­was gegen Phantasie. Zwei Polizis­tinnen (Melanie und Lisa-Marie Rath­geber) verhaften sie. Herr und Frau Schmöker (Marina und Stella Braun­müller) sind sehr zufrieden.

Mit Sketchen und Kinderstück unterhielten die Schmiechener Darstellerinnen und Darsteller ihr Publikum. Tom Niggel (links) und Daniel Habel als alte Damen Bärbel und Hildegard. Foto: Brigitte Glas

Zwischen das Kinderstück und die Sketche der Erwachsenen schmug­gelten sich Tom Niggel und Daniel Habel als alte Damen Bärbel und Hildegard. Die beiden trafen sich beim Doktor im Wartezimmer und diskutierten so einiges. Obwohl die beiden im offiziellen Programm nicht vorgesehen waren, hatten doch alle ihr Vergnügen. Waltraud und Marie­chen auf Fürth ließen grüßen.