Kanalschaden in Schmiechen: Wasser aus dem Rathaus kann nicht mehr abfließen

Sofort Geld in die Hand nehmen muss Schmiechen für Kanalbauar­beiten am Rathaus. Wegen eines Kanalschadens im Innenhof des Rathauses konnte das Abwasser aus dem Rathaus nicht mehr ablau­fen, sodass unter anderem keine Toilette mehr benutzbar war. Der zuständige Baggerbetrieb hatte kurzfristig Kapazitäten frei und wur­de beauftragt, den Schaden für knapp 7000 Euro zu beheben. Der Gemeinderat stimmte in seiner jüngsten Sitzung nachträglich und einstimmig zu.

Bei einer Kame­ra­befahrung des Kanals kam he­raus, dass der bestehende alte Betonkanal zusammengebrochen war und eine punktuelle Reparatur keinen Sinn machen würde. Daher ließ man die alten Betonkanäle durch eine neue Kunststoffleitung einschließlich Revisionsschacht er­setzen, um für die Zukunft gerüstet zu sein.

kommunale Wärmeplanung Wie alle Kommunen muss auch Schmiechen eine Wär­me­planung mit Datenerhebung er­ar­beiten. Geschätzt werden dafür Kosten von circa 10.000 bis 15.000 Euro. Es gibt dafür Förderung, aber im Augenblick ist nicht klar, wann und wie viel Geld fließen könnte. Der Gemeinderat hat sich in seiner jüngsten Sitzung einstimmig dafür ausgesprochen, mit dem Einstieg in die kommunale Wärmeplanung ab­zuwarten bis die Finanzierungs­fra­gen und Förderbedingungen auf Landesebene geklärt sind. Es eilt nicht. Nach heutigem Stand müssen Gemeinden unter 100.000 Einwoh­nern eine Wärmeplanung bis Mitte des Jahres 2028 erstellen. Eigent­lich war Schmiechen schon viel wei­ter: bis Ende des vergangenen Jah­res sollte die Wärmeplanung mit mindestens 90 Prozent gefördert werden. Die Verwaltung hatte hier den entsprechenden Förderantrag vorbereitet. Aber dann kam die Haushaltssperre des Bundes und das Förderportal wurde kurzfristig geschlossen. Wie die Förderbedin­gungen in Zukunft aussehen sollen, ist offen. Laut Bürgermeister Josef Wecker soll bis Mitte des Jahres eine Entscheidung fallen.

