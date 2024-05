Nach 30 Jahren: Schmiechen erhöht Pachtpreise für die Landwirtschaft

Plus Die Gemeinde hat zahlreiche kleine Flächen im Eigentum. Hier ändern sich die Konditionen.

Der Gemeinderat Schmiechen hat in seiner jüngsten Sitzung be­schlos­sen, die Pachtpreise für landwirt­schaftliche Grundstücke zu erhö­hen. Die Gemeinde hat zahlreiche kleine Flächen im Ei­gen­tum, die an örtliche Landwirte verpachtet sind. Der Pachtzins pro Hektar und Jahr beläuft sich der­zeit auf 100 bis 150 Euro und ist seit über 30 Jahren nicht ange­passt worden.

Der Vor­schlag war nun, für Ackerflächen 500 Euro und für Wiesenflächen 300 zu ver­langen. Gemeinderat und Landwirt Wilhelm Kistler bestätigte, dass für gute Flächen weitaus mehr be­zahlt würde. „Wir wollen nicht den maximalen Gewinn rausschlagen, aber auch nichts verschenken“, sag­te Bürgermeister Josef We­cker. Auch die übrigen Räte fan­den die Erhöhung gerecht, wollten aber die unterschiedlichen Boden­qualitäten ober- und unterhalb der Lechleite berücksichtigen.