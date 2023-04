Schmiechen

Pflegebedürftige aus Schmiechen erhalten weiterhin Unterstützung

Seniorinnen und Senioren in Schmiechen erhalten weiterhin Unterstützung durch die Gemeinwohlmanagerin.

Plus Sie leistete gute Arbeit - und kann diese in Schmiechen weiterhin tun: Die Gemeinwohlmanagerin bleibt in Schmiechen, die Kosten teilen sich sechs Kommunen.

Die Gemeinwohl­ma­na­gerin Birgit Gahlert kann ihre Ar­beit in Schmiechen fortsetzen. Der Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung die Mittel dafür bewilligt. Es besteht eine Koope­ration mit den Gemeinden Egling, Steindorf, Weil, Windach und Ere­sing. Die beteiligten Bürgermeister hatten vorgeschlagen, die Kosten nach anfallendem Arbeitsaufwand abzurechnen. Schmiechen wäre mit etwa 5000 Euro dabei.

In den vergangenen drei Jahren wurde die Beschäftigung der Gemein­wohl­managerin über Fördermittel unterstützt. Jetzt müssen die be­tei­ligten Gemeinden anteilsmäßig bezahlen. Die Rätinnen und Räte waren einstim­mig dafür. Laut Bürgermeister Jo­sef Wecker war Birgit Gahlert im vergangenen Jahr intensiv in Schmiechen unterwegs und unter­stützte die Seniorinnen und Senioren und deren An­gehörige auf vielfältige Weise - und das gut: Ihre Arbeit werde sehr ge­lobt. Birgit Gahlert kommt nach te­lefonischer Terminvereinbarung ins Haus. Die Bewilligung gilt für ein Jahr zur Erfahrungssammlung, dann soll entschieden werden, ob diese Art der Abrechnung beibe­hal­ten wird.

