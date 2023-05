Schmiechen lädt wieder ins Theater ein

Ein Kinderstück und zwei Einakter für Erwachsene bringen die Laiendarsteller in Schmiechen auf die Bühne.

"Die, wo in Schmiacha gera Theater spüa" laden wieder zu zwei Theaterabenden und einem -nachmittag ein. 25 Laienschau­spieler, darunter 17 Kinder, brin­gen ein Kindertheaterstück und zwei Einakter auf die Bühne in der Schmiechachhalle. Noch wird eif­rig Text gelernt und mit Spielleite­rin Manuela Lichtenstern geprobt.

Und das gibt es zu sehen: Die Kin­der spielen "Der Stein der Phan­tasie" von Marc Siebentritt. Im Kinderzimmer der Familie Schmöker treffen sich einige Kin­derbuchgestalten. Unter anderem auch Sherlock Holmes, durch des­sen Scharfsinn ein Dieb dingfest gemacht werden kann, der nachts Bücher klaut.

Theater Schmiechen zeigt "Alte Damen sind nicht ohne!"

Die Erwachsenen spielen "Alte Damen sind nicht ohne!" von Die­ter Bauer. Ein Einbrecher möchte Oma Möntenich beklauen, ist de­ren List aber nicht gewachsen. Der zweite Einakter ist "Verliebt, verlobt, verplant!" von Regina Harlander. Birgit und Erich schwe­ben auf Wolke sieben. Nur noch acht Tage bis zur Trauung. Alles könnte so unkompliziert sein, wür­de da nicht die liebe Brautmutter reinpfuschen.

Es wird also wieder viel zu lachen geben. Für das leibliche Wohl ist auch gesorgt. Gespielt wird am Freitag, 19. Mai und Samstag, 20. Mai jeweils um 19.30 Uhr. Jeweils ab 18 Uhr wird warmes Essen ser­viert. Am Sonntag, 21. Mai geht das Theater um 14.30 Uhr los, und ab 13 Uhr gibt es Kaffee und Ku­chen. Und das Beste: Der Eintritt zu allen Vorstellungen ist frei.