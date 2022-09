Seit zwei Jahren geplant: Schmiechen organisiert eine Gewerbeschau

30 Unternehmen beteiligen sich an der ersten Gewerbeschau in der Schmiechachhalle. Die Idee entstand in einer schwierigen Situation – und zog weite Kreise.

Eine kleine Gemeinde im südlichsten Winkel des Landkreises, 1200 Einwohnerinnen und Einwohner – und doch großes wirtschaftliches Potenzial. Technik, Gastronomie, Handwerk: 50 Unternehmen sind in Schmiechen angesiedelt, der Großteil von ihnen beteiligt sich an der ersten Gewerbeschau am 18. September. Die Idee dazu entstand bereits vor mehr als zwei Jahren aus einer Notsituation heraus, dann folgte die Pandemie. Mittlerweile hat sich einiges verändert – aber die Vorfreude ist ungebrochen.

Gewerbeschau in der Schmiechachhalle kann stattfinden

Die Plakate haben sie zum Glück noch gefunden, erzählt Josef Kölz. Mit seiner Frau Marion betreibt er das Geschäft Bäckweck am Kirchplatz. Die erste Gewerbeschau war im März 2020 geplant, alles war fertig, das Programm, Flyer, die Plakate. Anstatt diese wegzuwerfen, habe man sie eingelagert – bis jetzt. "Wir wussten nach der langen Zeit zuerst gar nicht mehr, wo sie sind", sagt Kölz mit einem Schmunzeln. Sie tauchten in einem Lager auf und hängen mittlerweile an vielen Stellen im Umkreis, das neue Datum über das alte geklebt. "Nachhaltig sein, Ressourcen schonen – das ist uns schon wichtig", fügt der Geschäftsmann hinzu.

In der Schmiechachhalle findet im September die Gewerbeschau statt. Foto: Philipp Schröders (Archivbild)

Die Begeisterung für das Projekt ist ihm anzuhören. Das Gewerbenetz Schmiechen und Unterbergen gründete sich eigentlich aus einer schwierigen Phase heraus. Denn vor zweieinhalb Jahren schränkte eine große Baustelle an der Kreisstraße die Gewerbetreibenden gravierend ein, die Umsätze gingen zurück. Gemeinsam habe man überlegt, wie man die Kundinnen und Kunden wieder auf sich aufmerksam machen könnte – dann kam die Pandemie. Mittlerweile hat sich viel verändert, die Geschäfte haben sich erholt. Und mehr: Aus der anfänglichen Idee ist eine starke Gemeinschaft gewachsen, wie Kölz erzählt.

30 Geschäfte sind bei der Schmiechener Gewerbeschau dabei

Zusammen stellen sie nun die erste Gewerbeschau in Schmiechen auf die Beine. Am Sonntag, 18. September, ist es so weit, von 13 bis 18 Uhr ist die Schmiechachhalle geöffnet. Rund 30 Ausstellerinnen und Aussteller sind beteiligt. Im Bereich Lebensmittel ist unter anderem das Ehepaar Kölz mit ihren Käsespezialitäten vertreten, die Imkerei Heidenreich und der Schererhof. Künstlerinnen und Künstler stellen ihre Arbeiten aus, die Bauernhöfe Kistler und Sedlmair stellen ihre Erlebnisangebote vor. Mit dabei sind ein DJ-Equipment-Verleih, eine Heilpraktikerin, eine Friseurin und der Pflegedienst Treib. Um die Suche nach Lehrlingen zu vereinfachen, gibt es einen Stand, an dem Betriebe und potenzielle Auszubildende eintragen können, was sie suchen und was sie bieten. Im Außenbereich demonstriert ein Baumkletterer die Arbeit der Baumpflegefirma Bugany. Für Kinder gibt es Kinderschminken, ein Karussell und eine Hüpfburg, ein Bratenservice kümmert sich um die Verpflegung.

Für Kölz geht es bei der Gewerbeschau nicht darum, neue Aufträge einzuheimsen. Er freue sich am meisten darauf, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. "Wir brennen alle für diese Schau. Wir wollen Präsenz zeigen und Leben reinbringen." Nebenbei könnten die Besucherinnen und Besucher etwas über die Geschäfte erfahren und sehen, was es in Schmiechen alles gibt, und "sich faszinieren lassen", sagt Kölz. "Wir haben eine große Vielfalt hier. Alles, was man braucht, kann man vor Ort bekommen."

Info: Die Gewerbeschau findet am Sonntag, 18. September, von 13 bis 18 Uhr in der Schmiechachhalle in der Schulstraße 4 in Schmiechen statt. Das Gelände ist barrierefrei zugänglich, der Eintritt ist frei.