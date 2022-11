Unbekannter stiehlt Dachrinnen und Fallrohre

In Schmiechen entwendet ein unbekannter Täter oder eine Täterin Anbauten einer Lagerhalle. Die Polizei Friedberg bittet Zeuginnen und Zeugen um Hinweise.

Zwischen Freitag und Dienstag kam es an der Kreisstraße 17 bei Schmiechen zu einem Diebstahl an einer landwirtschaftlichen Lagerhalle. Der Täter oder die Täterin montierte dabei an zwei Anbauten der Lagerhalle die Kupferdachrinnen und die Fallrohre ab. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro. Hinweise zum Vorfall nimmt die Polizei Friedberg telefonisch unter 0821/323-1710 entgegen. (AZ)