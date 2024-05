Schmiechen-Unterbergen

vor 2 Min.

Ideen über Ideen: Unterbergen will seine Ortsmitte neu gestalten

Plus Unterbergen will an der Lechfeldstraße eine Ortsmitte mit viel Grün gestalten. Um das finanzieren zu können, beantragt die Gemeinde EU-Fördergelder.

Von Edigna Menhard

Rund 40 Bürgerinnen und Bürger folgten der Einladung von Bürgermeister Josef Wecker und trafen sich vor dem Feuerwehrhaus in Unterbergen, um sich über die Dorferneuerungspläne der Gemeinde zu informieren. Der Ort will mithilfe des EU-Förderprogramms ELER grüner werden und eine attraktive Ortsmitte schaffen. „Wir wollen die Planung mit euch besprechen, vielleicht kommt ja auch die ein oder andere Anregung von euch“, sagte der Rathauschef. Die Pläne sind ambitioniert, versprechen aber große Veränderungen für den ganzen Ort.

Weniger Verkehr im Unterbergener Ortskern

Wecker übergab das Wort an Landschaftsarchitekt und Stadtplaner Ferdinand Kaiser von der Firma Kling Consult. Diese ist bereits mit dem Ausbau der Orts- und Kirchstraße beauftragt und hat nun ein Konzept entworfen, wie die Lechfeldstraße, der Schmiedeweg und der Kirchvorplatz verschönert werden können. „Wir versuchen, den Ortskern mehr herauszuarbeiten, sodass er weniger durch den Verkehr geprägt ist. Dabei soll der Sicherheitsgedanke in den Vordergrund rücken. Und es sollen Aufenthaltsbereiche geschaffen werden, sodass hier mehr Leben stattfindet“, erläuterte der Planer.

