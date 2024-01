Schmiechen

Wie die Firma Habel die südamerikanische Erdmandel nach Schmiechen brachte

Plus Ein Müller stößt auf der Suche nach Linderung der Beschwerden seiner kranken Tochter auf eine exotische Erdknolle - so beginnt eine ungewöhnliche Firmengeschichte.

Not macht erfinderisch, sagt man. Das gilt auch für eine Erfindung aus Schmiechen – die Chufas-Nüssli Erdmandelflocken. Der Großvater von Daniel Habel, der das Unternehmen Habel Getreideflocken in dritter Generation führt, war Müller und Heilpraktiker. Sein Enkel Daniel weiß, warum der Opa, Heinrich Habel Senior, in den frühen Achtziger Jahren auf die Idee kam, die Erdknolle der Cyperus esculentes zu verarbeiten. „Meine Tante war schwer zuckerkrank und er hat sich immer umgeschaut, ob man ihr auf natürliche Weise helfen kann – dabei ist er auf die Erdmandel gestoßen.“ Aus der Erforschung und dem Experimentieren mit diesem Sauergras erwuchs die Idee, mit den Erdmandelflocken auch anderen Menschen mit Diabetes und Magen-Darm-Beschwerden zu helfen.

Ein gesundheitsbewusster Familienbetrieb: Daniel, Roswitha, Heinrich und Maximilian Habel produzieren Erdmandelflocken. Foto: Michael Eichhammer





