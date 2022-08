Schöngeising

vor 17 Min.

Der Jexhof zeigt eine Tattoo-Ausstellung, die unter die Haut geht

Menschen, Motive und ihre Motivation - eine Fülle an sehr persönlichen Geschichten rund um die Tätowierung wird in der Ausstellung preisgegeben.

Plus Eine Sonderschau im Bauernhofmuseum Jexhof bei Fürstenfeldbruck befasst sich mit der Geschichte der Tattoos. Eine Besonderheit ist der regionale Bezug zu Tätowierten.

Von Heike John

Am Badesee und im Schwimmbad wird es uns derzeit besonders vor Augen geführt. Tattoos sind längst kein Tabu mehr, sondern in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Die Jahrtausende alte Kulturtechnik wurde lange Zeit nur in Randgruppen praktiziert, mittlerweile hat sich laut einer repräsentativen Umfrage jeder fünfte Erwachsene in Deutschland Tinte unter die Haut stechen lassen. Nun widmet auch das Bauernhofmuseum Jexhof im Landkreis Fürstenfeldbruck bei Schöngeising in seiner Sonderausstellung "Unter die Haut. Eine regionale Geschichte der Tattoos" dieser besonderen Art von Körperschmuck.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen