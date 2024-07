Frisch vom Feld: Hier kann man in Aichach-Friedberg Obst und Gemüse selber ernten

Den ersten Satz Salatpflänzchen pflanzte Stefanie Büchler schon im März, da musste sie die Setzlinge wegen der Kälte noch mit Vlies abdecken. Seitdem setzt sie auf ihren drei Selbsterntefeldern in Friedberg, Rohrbach und Ottmaring alle zwei bis vier Wochen neuen Salat. Frischer geht es nicht: Selbsterntefelder sind nicht nur wegen ihrer Nachhaltigkeit unschlagbar und oft auch günstiger als der Einkauf im Supermarkt. Zudem kann die Ernte zum Erlebnis für die ganze Familie werden. Hier können Sie in der Region Aichach-Friedberg Obst und Gemüse selbst pflücken.

Selbsterntefelder in Aichach-Friedberg blieben vom Hochwasser größtenteils verschont

Neben der landwirtschaftlichen Arbeit, die auf ihrem Biohof in Rohrbach anfällt, fährt Stefanie Büchler mehrfach in der Woche zu den Feldern, um Unkraut zu hacken oder in Trockenperioden zu gießen. Ohne elektrische Wasserleitungen auf den Feldern ist das besonders mühselig.

Vom Hochwasser im Juni blieben ihre Felder verschont, darüber ist die Rohrbacherin froh. Und der viele Regen ist gut für den Boden. „Dieses Jahr müssen wir zum Glück kaum gießen“, sagt Büchler. Der Regen hat allerdings auch einen Nachteil: Der Boden ist sehr matschig, Kundinnen und Kunden benötigen Gummistiefel, um den Salat zu ernten.

Seit 15 Jahren bietet der Biohof Büchler aus Rohrbach auf Feldabschnitten Salat zum Selbsternten. Darunter die verschiedensten Salatsorten wie Radicchio, Feldsalat oder auch den Klassiker: Kopfsalat „Das ist die beliebteste Sorte, den versuchen wir immer dazuhaben“, erklärt Büchler. Mittlerweile können Besucher auch rote und grüne Zucchini und ab September Hokkaido-Kürbisse ernten.

Icon Vergrößern Ähnlich wie in Rohrbach kann man auch auf Gastls Gemüsefeld in Kissing in der Nähe der Paartalhalle Gemüse selbst ernten. Foto: Anna Schmid Icon Schließen Schließen Ähnlich wie in Rohrbach kann man auch auf Gastls Gemüsefeld in Kissing in der Nähe der Paartalhalle Gemüse selbst ernten. Foto: Anna Schmid

Die Bezahlung läuft auf Vertrauensbasis; an den Feldern steht nur eine Kasse. So spart die Familie Personal, allerdings nutzen manche „Kunden“ das Konzept aus. „Manchmal sind auch nur wenige Centstücke in der Kasse. Das ist schade, wenn bei manchen die Wertschätzung fehlt“, findet die Rohrbacherin. Der Großteil der Käufer sei jedoch ehrlich. Und Büchler erhält auch viele positive Bemerkungen zu den Feldern. „Der Salatanbau ist neben dem landwirtschaftlichen Betrieb zwar eher ein Hobby, aber das macht wirklich Spaß.“

Selbsterntefelder in Aichach-Friedberg: Die nachhaltige Alternative zum Supermarkt

In Aichach-Friedberg können Früchteliebhaber auf acht Selbsterntefelder die Produkte eigenhändig auswählen und ernten. Von Heidelbeeren über Birnen und Salat bis zu Brokkoli ist eine breite Auswahl geboten. Alles natürlich dann, wenn es Saison hat. Man spart die Transportwege, lange Lagerungen – frischer geht es nicht, und das rund um die Uhr, jeden Tag. Für viele ist die selbst gepflückte Ware eine nachhaltige Alternative zu Obst und Gemüse aus dem Supermarkt. Und gerade für Familien kann ein Ausflug zum nächsten Selbsterntefeld zum spannenden Erlebnis werden. Kinder können lernen, woher die Zutaten zum Abendessen stammen, wie man sie ernten kann und wann welche Früchte Saison haben.

Karte: Hier gibt es Obst und Gemüse in Aichach-Friedberg zum Selbstpflücken

Inchenhofen-Ainertshofen – Riemensperger: Heidelbeeren, Himbeeren und Brombeeren

Heimatshausen bei Friedberg – Obsthof Wörle: Heidelbeeren und Sauerkirschen

Friedberg, Rohrbach und Ottmaring – Biohof Büchler: Salat und Zucchini, in Rohrbach ab September Kürbisse (Friedberg hinter Herrgottsruh, Rohrbach Richtung Eurasburg, Ottmaring bei der Schule)

Rehling – Lachenmayr: Kirschen, Beeren

Kissing – Gastl: Salat, Kohlrabi, Fenchel, Blumenkohl und Brokkoli (an der Paartalhalle)

Adelzhausen-Haunsried – Mahls Obsthof: Himbeeren, Johannisbeeren, Heidelbeeren, Brombeeren und ab September auch Äpfel und Birnen

Ein weiterer Tipp: Wer an frei stehenden Obstbäumen vorbeikommt, darf die Früchte kostenlos essen, wenn an dem Stamm ein gelbes Band angebracht ist. Gartenbesitzer können so die Bäume markieren, von denen sich jeder kostenlos bedienen kann. Die Aktion geht vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft aus und soll der Verschwendung von Lebensmitteln entgegenwirken. Auch in Gemeinden im Landkreis Aichach-Friedberg gibt es markierte Stämme. Eine Karte mit allen Bäumen und zusätzlichen Informationen finden Sie unter https://mundraub.org/.