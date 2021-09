Fußball-Wochenend-Tipp: Warum Rieds Trainer auf Hertha tippt

Plus Rieds neuer Spielertrainer Maximilian Klotz setzt als Meister auf den FC Bayern München. Dem Fc Augsburg traut der 28-Jährige nicht viel zu.

Maximilian Klotz ist seit dieser Saison Spielertrainer des Kreisklassisten SV Ried. Für den 28-Jährigen ist es die erste Station als Trainer und die Rückkehr zu seinem Heimatverein. Der erfahrene Defensivspieler, der Sympathisant der Münchner Bayern ist, tippt auf einen Sieg des FCB gegen Bochum. Warum er ausgerechnet Hertha BSC Berlin die Daumen drückt.