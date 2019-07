13:29 Uhr

Aichach räumt beim Kreissportfest ab

Die Mittelschule und das Gymnasium erzielen die meisten Siege in Friedberg in der Disziplin Leichtathletik.

Von Alexandra Sieber

„Auf die Plätze, fertig, los!“, ertönte es am Mittwochvormittag Leichtathletikstadion an der Rothenbergstraße in Friedberg. Hier fand das 39. Kreissportfest in der Sportart Leichtathletik statt.

Vier Mittelschulen, darunter Dasing, Aichach, Friedberg und Stätzling, die Realschule Affing und die beiden Gymnasien Aichach und Mering stellten insgesamt 34 Mannschaften zusammen. Bei angenehmen Temperaturen traten sie in den Disziplinen Weitsprung, Hochsprung, 800-Meter-Lauf, Werfen und Kugelstoßen gegeneinander an. Das Highlight des Sportfestes war der Staffellauf. Dieser fand nach Abschluss aller Disziplinen statt. Dabei konnte jede Mannschaft noch ein Mal ihr Können unter Beweis stellen.

Das Meringer Gymnasium belegte in drei Wettkampfklassen den ersten Platz. Die Teams aus Aichach räumten die restlichen Siege ab. Die zweiten und dritten Plätze wurden unter den restlichen Schulen aufgeteilt. Eine besonders gute Leistung erzielte dabei Paul Iffarth von der Mittelschule Friedberg. Der Schüler sprang beim Weitsprung in die Sandgrube sechs Meter weit.

Die gelungene Organisation war der Sporfachberaterin Julia Trinkwalder-Fend sowie den vielen freiwilligen Helfern und dem Kampfgericht zu verdanken. Trinkwalder-Fend sagte vor den Wettkämpfen: „Ich organisiere das Sportfest schon seit fünf Jahren. Besonders schön finde ich, dass jedes Jahr viele unterschiedliche Schulen aus dem Landkreis kommen, um zusammen Sport zu machen. Ich freue mich schon sehr auf die tollen Leistungen, die wir hier heute sehen werden.“ Einige Schüler hatte das Leichtathletikfieber richtig gepackt. Sie schmiedeten schon während des Wettkampfs Pläne, um nächstes Jahr wieder an den Start gehen zu können. Die

Die Ergebnisse in den Wettkampfklassen

2 Mädchen: 1. Platz Gymnasium Mering, 2. Mittelschule Friedberg

2 Jungen: 1. Gymnasium Mering, 2. Mittelschule Friedberg

3/1 Mädchen: 1. Gymnasium Mering, 2. Gymnasium Aichach

3/1 Jungen: 1. Gymnasium Aichach, 2. Realschule Affing

4/1 Mädchen: 1. Gymnasium Aichach, 2. Gymnasium Mering, 3. Realschule Affing I, 4. Realschule Affing 2

4/1 Jungen: 1. Gymnasium Aichach, 2. Gymnasium Mering

3/2 Mädchen: 1. Mittelschule Aichach, 2. Mittelschule Friedberg, 3. Mittelschule Stätzling, 4. Mittelschule Dasing

3/2 Jungen: 1. Mittelschule Aichach, 2. Mittelschule Dasing, 3. Mittelschule Friedberg I, 4. Mittelschule Friedberg II

4/2 Mädchen: 1. Mittelschule Aichach, 2. Mittelschule Friedberg I, 3. Mittelschule Friedberg 2, 4. Mittelschule Stätzling I, 5. Mittelschule Stätzling II

4/2 Jungen: 1. Mittelschule Aichach, 2. Mittelschule Friedberg, 3. Mittelschule Stätzling I, 4. Mittelschule Stätzling II

