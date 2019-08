Ajet Abazi ist überzeugt: „Der FCA hat genügend Qualität!“

Plus Der Trainer des SV Mering tippt die Spiele der bayerischen Bundes- und Zweitligisten und die eigene Liga.

Ajet Abazi, 43, ist im ersten Jahr Trainer des SV Mering. Zuvor war der Mazedonier bei Türkgücü Königsbrunn als Spielertrainer tätig, in seiner aktiven Karriere spielte er unter anderem für den FC Augsburg und Schwaben Augsburg, den SV Stadtwerke, Oberhausen und Türkspor Augsburg.

1. Bundesliga

FC Augsburg - Union Berlin 2:0 „Augsburg hat genügend Qualität, um solche Spiele wie gegen Union Berlin zu gewinnen. Das 1:5 in Dortmund war ein Betriebsunfall, da haben auch schon andere Mannschaften hoch verloren. Die Neuzugänge Lichtsteiner und Jedvaj werden die FCA-Defensive verstärken, deshalb das zu Null.“

Schalke 04 - Bayern 0:2 „Ich denke, dass die Bayern das sicher gewinnen werden. Die Münchner und Dortmund sind in der Bundesliga eine Klasse für sich. Auswärts tun sich die Münchner leichter, weil die Heimmannschaft ja auch mal nach vorne was tun muss – und da werden sich für die schnellen Außen Coman und Gnabry die nötigen Räume ergeben.“

2. Bundesliga

Hannover - Fürth 1:1 „Ich muss zugeben, dass ich die 2. Liga heuer nicht so richtig auf dem Schirm habe. Ich hoffe aber, dass das bayerische Team beim Bundesliga-Absteiger punktet.“

Regensburg - Bielefeld 1:1 „Auch wenn Bielefeld noch ungeschlagen ist und heuer eine Mannschaft stellt, die oben mitspielen kann: Die Regensburger spielen daheim und werden nicht verlieren.“

Nürnberg - Osnabrück 2:1 "Osnabrück hat zwar drei Punkte mehr und der Club hat schon zweimal verloren – ich glaube aber dennoch, dass die Nürnberger diesmal daheim die drei Punkte holen werden.“

Landesliga Südwest

So sehen Abazis Tipps für die Landesliga aus: Kaufbeuren - Ehekirchen 0:1, Memmingen II - Bad Heilbrunn 2:0, Garmisch - Ichenhausen 2:1, Neuburg - Illertissen II 3:1, Olching - Sonthofen 1:1, Gundelfingen - Jetzendorf 2:0, Egg - Geretsried 1:1, Gilching - Durach 1:2 ,Mering - Kempten 2:0

Der neue Meringer Trainer ist bislang mit seiner Mannschaft durchaus zufrieden. „Es ziehen alle voll mit“, meinte er. Auch wenn es ab und an personelle Probleme wegen Verletzungen und Urlauben gibt, ist er von seinem Team überzeugt – nicht nur deshalb traut er ihm auch gegen den starken FC Kempten einen Erfolg zu.

In der Bundesliga erwartet Ajet Abazi auch in dieser Saison wieder einen Zweikampf zwischen dem Rekordmeister Bayern München und Borussia Dortmund. Die seien wieder „in einer eigenen Liga“, wie es Abazi formulierte. Dem FC Augsburg traut er auch im neunten Jahr in der deutschen Eliteliga den Klassenerhalt zu.