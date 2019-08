vor 17 Min.

Bei Dasing ist noch Sand im Getriebe

Jetzt geht es für den Aufsteiger nach Untermaxfeld. Der BC Rinnenthal will zu Hause den Patzer vom Vorsonntag wettmachen

Von Reinhold Rummel und Otmar Selder

Noch nicht angekommen ist Aufsteiger TSV Dasing in der Kreisliga. Nach neun Jahren Abstinenz bekamen die Schützlinge von Trainer Jürgen Schmid den raueren Wind in der neuen Umgebung mit zwei Niederlagen deutlich zu spüren. Etwas holprig verlief der Start auch für den hoch gehandelten BC Rinnenthal.

Die Niederlage bei Alsmoos/Petersdorf (1:2) ist zu verschmerzen, jetzt konzentriert man sich beim BC Rinnenthal auf den Dreier, den man gegen die DJK Langenmosen fest einplant. Sicherlich mit einem gehörigen Schuss Optimismus, denn rein rechnerisch liegen die „Moosler“ punktgleich mit Rinnenthal auf Platz sechs, und in der Vergangenheit haben Bradl, Reisinger, Oswald und Co. gegen die baumlangen Gäste meist eher das Nachsehen gehabt. Zuletzt am 28. April dieses Jahres mit 1:4.

Trainer Lubos Cerny beklagt einige Blessuren bei Stammspielern, rechnet aber schon mit einer schlagkräftigen eigenen Truppe. Zumal Marco Surauer wieder zurück ist und der Abwehr Halt geben sollte. Ein Fragezeichen steht noch hinter Co-Trainer Stefan Winterhalter, der nur eingeschränkt trainieren konnte. Und Dominik Graf hat sich vorübergehend in die USA verabschiedet. „Der Kader ist groß genug, dass wir Ausfälle ersetzen können“, weiß nicht nur der neue Trainer. (Sonntag, 15 Uhr). (pt)

2:3 in Feldheim, 2:5 gegen Pöttmes – so die Dasinger Bilanz bisher. „Dass es kein Selbstläufer wird, ist uns allen klar“, so Dasings Trainer Jürgen Schmid, der sich mehr darüber ärgert, wie die Niederlagen zustande kamen. „Wir haben unerklärlich viele leichte Fehler gemacht“, sagte er. Dies gilt es nun am Sonntag ab 15 Uhr bei der TSG Untermaxfeld abzustellen. Schmid erwartet eine konzentriertere Vorstellung der Seinen. Dass ihm mit Christian Fischer, David Schmid oder Robin Treffler einige Stammkräfte angeschlagen fehlen, will Schmid nicht gelten lassen: „Wir haben einen breiten Kader.“ Untermaxfeld durchwanderte in den letzten Jahren Höhen und Tiefen. Aufstieg in die Bezirksliga, Abstieg bis in die Kreisklasse, Wiederaufstieg, erneut Abstiegs und wieder die souveräne Rückkehr unter dem Trainerfuchs Wolfgang Rückel in die Kreisliga. Für die neue Saison konnte man mit dem 23-jährigen Ray Bishop einen torgefährlichen Angreifer vom Landesligisten VfR Neuburg gewinnen. Die TSG hat auch erst einen Punkt auf dem Konto, und so „verdeutlicht schon der Blick auf die Tabelle die Bedeutung dieser Partie“, so Jürgen Schmid. (r.r)

weiteren Spiele Griesbeckerzell – Alsmoos, Burgheim – Firnhaberau, Mühlried – Feldheim (alle Sonntag, 15 Uhr); Thierhaupten – Gerolsbach (Sonntag, 17 Uhr)

