00:04 Uhr

Dasing bestreitet ein Turnier

Auftritt in Altomünster. Viele Ausfälle bei den Sportfreunden Friedberg

Eifrig getestet wird bei den Teams von der Kreisliga an abwärts, so gastiert Neu-Kreisligist TSV Dasing beim Maierbräu-Cup in Altomünster.

Dasing Mit einem blauen Auge rettete sich der Kreisliga-Aufsteiger in die zweite Runde des Toto-Pokals. Mit 8:7 nach Elfmeterschießen setzte man sich nach einem 0:2-Rückstand beim A-Klassisten SF Friedberg durch. Dasings Trainer Schmid stimmte zumindest der gezeigte Ehrgeiz seines Teams versöhnlich. Er erwartet am Samstag ab 12 Uhr beim Maierbräu-Cup in Altomünster ein anderes Auftreten seiner Truppe. Die Dasinger nehmen beim Kreisliga-Aufsteiger erstmals an diesem Blitzturnier teil. Im ersten Spiel (einmal 45 Minuten) treffen die Dasinger auf Ausrichter TSV Altomünster, bei denen der Ex-Aichacher Andreas Brysch als Spielertrainer fungiert und Arthur Vogel als Sturm-Neuzugang präsentiert wird. Danach tritt der TSV gegen den SV Weichs an. In der Gruppe A spielen der SC Oberbernbach, TSV Indersdorf und der SV Odelzhausen. Ab 15.15 Uhr finden dann die Finalspiele statt. Der TSV Dasing II spielt am Sonntag um 18 Uhr zu Hause gegen die TG Viktoria Augsburg II. (r.r)

Mit einer stark dezimierten Truppe werden die Ostler am Sonntag um 17 Uhr den A-Klassisten SG Mauerbach empfangen. Schon bei der unglücklichen Pokalniederlage gegen Dasing fehlten sieben Stammspieler, nun gesellen sich mit Simon Metzger, Florian Aichler, Marco Ender und Johannes Huber vier weitere Akteure dazu. Zudem hat sich Benni Goll wohl schwerer verletzt und droht länger auszufallen. Auch Trainer Wolfgang Marzini weilt im Urlaub. Ihn wird Co-Trainer Benjamin Heim vertreten, der auch als Spieler wieder zur Verfügung steht – genauso wie Valentin Enderle. Das Tor wird Michael Klein hüten (Reserven, 15 Uhr). (seol)

SV Ottmaring Das Spiel des SVO II beim FC Kleinaitingen II (Sonntag, 16.30 Uhr) wurde abgesagt. Das Spiel der „Ersten“ um 18.30 Uhr in Kleinaitingen findet statt. (ago)

Themen Folgen