vor 44 Min.

Dasing feiert ein Schützenfest

Klarer Sieg gegen Günding II. Bachern testet gleich zweimal.

Viel getestet wurde bei den Teams von der Kreisliga an abwärts. Bachern absolvierte dabei gleich einen Doppelpack und spielte ein Remis und einen Sieg heraus. Ein Schützenfest feierte der TSV Dasing – wenngleich auch nur gegen einen A-Klassisten.

Günding II – TSV Dasing 1:9 Aufgrund einer Terminkollision konnte der TSV Dasing das ursprünglich geplante Vorbereitungsspiel beim oberbayerischen Kreisligisten SV Günding nicht wie vorgesehen austragen. Die Gündinger hatten zeitgleich die Partie gegen den FC Gern terminiert. Jürgen Schmid reiste deshalb fast mit zwei Teams nach Günding, um dort gegen den A-Klassisten SV Günding II anzutreten. 9:1 lautete dann der Endstand für die Autobahner, als Schiedsrichter Christian Kainz die Partie nach 90 Minuten abpfiff. Bereits nach neun Minuten führten die Dasinger mit ihrem ersten Anzug durch zwei Treffer von Jörg Marquart und Kaan Ayyildiz mit 3:0. Der blendend disponierte Florian Higl, der zunächst zwei Treffer mustergültig vorbereitete, legte dann selbst noch vor dem Seitenwechsel drei Treffer nach. Für den 7:0-Pausenstand sorgte Stefan Baumüller. Nach dem Seitenwechsel wechselte Schmid acht Youngster ein, die dann leichtfertig Chancen vergaben. Nach dem Ehrentreffer von Patrick Reizinger trafen Colin Davis und Fabio Gastl zum 9:1-Endstand. Am Mittwoch (19.30 Uhr) bestreitet der TSV Dasing II beim A-Klassisten SV Hörzhausen ein weiteres Testspiel. (r.r)

Merching – TSV Haunstetten II 2:0 Den nächsten Testspielsieg konnten die Mannen um Trainer Andreas Schaile gegen den TSV Haunstetten II einfahren, obwohl mit Willis, Lammer und Huber noch ein paar Urlauber fehlten. Gegen einen, mit einigen Bezirksliga-Spielern verstärkten Gegner, ging Merching nach 17 Minuten durch einen Foulelfmeter von Patrick Fries in Führung. Yildirim war zuvor nach einem Dribbling unsanft gestoppt worden. In der 43. Minute legte der überragende Yildirim eine Pestel-Flanke per Kopf auf den frei stehenden Luca Romanacci ab, der nur noch einschieben musste. Nach einigen Wechseln auf beiden Seiten verflachte die Partie in der zweiten Hälfte, die starke Merchinger Defensive um den überragenden Philip König ließ nichts zu, die wenigen Abschlüsse der Gäste wurden eine sichere Beute von Torhüter Schneider. So blieb es beim verdienten 2:0-Sieg der Merchinger.

Obergriesbach - SF Bachern 5:5 – Tore 1:0 Wieke (3.), 1:1 Dambor (9.), 2:1 Häusler (15.), 3:1 Eisner (24.), 4:1 Wieke (26.), 5:1 Eisner (29.), 5:2 Kienle (35.), 5:3 Guggumos (37./Foulelfmeter), 5.4 Dambor (55.), 5:5 Steinhart (85.)

Im Vorspiel besiegte Bacherns zweite Mannschaft den SV Obergriesbach II mit 3:1. Torschützen waren Ayar, Bradl und Lorenz.

Bachern – TSV Schwabmünchen A-Jugend 6:3 – Tore 1:0 Stiebel, 1:1 Pickl,(16.), 2:1 Steinhart (17.), 3.1 Steinhart (24.), 3:2 Blechinger (39.), 3:3 Riedle (47.), 4:3 Guggumos (50.), 5:3 Mandelka (87.), 6:3 Steinhart (88.) (FA)

Themen Folgen