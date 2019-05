vor 34 Min.

Dasings Trainer Schmid trifft auf alte Bekannte

Das Team spielt beim FC Affing II. Wulfertshausen ist zu Gast beim SV Steingriff

Von Reinhold Rummel

Nichts ist aus einem spannenden Saisonfinale am letzten Spieltag in der Fußball-Kreisklasse Aichach geworden. Die Entscheidungen an der Tabellenspitze fielen schon im April – der TSV Dasing machte den Aufstiegsdeckel bereits am 23. Spieltag mit dem 2:0-Auswärtserfolg beim FC Gundelsdorf drauf. Der SC Mühlried wiederum sicherte sich eine Woche später den zweiten Platz, der zur Aufstiegsrelegation berechtigt. Und die Frage nach den Klassenverbleib wurde am vorletzten Spieltag abschließend geklärt. Neben den Wanderfreunden Klingen steigt auch die DJK Gebenhofen ab.

Bereits am Samstag um 15 Uhr bestreitet Meister TSV Dasing sein letztes Spiel in der Kreisklasse. Die Elf von Trainer Jürgen Schmid ist dabei zu Gast bei der zweiten Garnitur des Bezirksligisten FC Affing an der Frechholzhauser Straße. Dort trifft der Dasinger Coach auf alte Bekannte. Über sieben Jahre war Schmid in den späten Neunziger bei den Affingern tätig und führte diese hoch bis in die Oberliga. „Wir wollen die Saison vernünftig am Samstag beenden, bevor die Aufstiegsfeier dann in Dasing steigt“, so Jürgen Schmid.

Beim SV Steingriff ist der SV Wulfertshausen zu Gast. Mit 30 Zählern hat sich die Truppe von Bastian Schaller, der mit dem SVW in die achte Spielrunde im Sommer geht, als Rückkehrer im Mittelfeld der Kreisklasse frühzeitig etabliert. Zuletzt mühte man sich zu einem 1:1 im Heimspiel gegen die SJK Stotzard – die Aufgabe in Steingriff wird zum Abschluss nicht leichter werden. Dort hat „Feuerwehrmann“ Thomas Silic den Aufsteiger mit einem Frühjahrsendspurt vom unteren Tabellenhälfte auf den gesicherten fünften Platz geführt (Sonntag, 15 Uhr).

In Stotzard treffen zwei Tabellennachbarn aufeinander. Die DJK nimmt mit 26 Punkten den zehnten Platz ein, der SV Ried folgt mit 24 Punkten auf Rang elf. Mit dem 1:1 gegen Aresing am vergangenen Wochenende sicherte sich das Team von Trainer Dominik Koch den Klassenerhalt. Daher kann es nun entspannt in die Partie gehen (Sonntag, 15 Uhr).

