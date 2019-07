16:24 Uhr

Daumen hoch für die Friedberger

3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und 42 Kilometer Laufen: Die Athleten zeigen bei der Challenge Roth, was in ihnen steckt.

Von Jochen Knorz

Es ist schon fast zur Tradition geworden, dass alljährlich Friedberger Triathleten bei der Challenge Roth an den Start gehen. Vor einem Jahr war die Idee entstanden, die 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und 42 Kilometer Laufen als gemischte Staffel mit dem Logo „Die 3 Muske(l)tiere“ in Angriff zu nehmen.

Nachdem schon nach wenigen Monaten der gesetzte Schwimmer und auch der Radfahrer aus gesundheitlichen Gründen ausscheiden mussten, wurden Fabian Richter (Jahrgang 68) und Jens Bley (Jahrgang 75) für diese Disziplinen neu hinzugewonnen. Lediglich Christa Zilmans (Jahrgang 63) konnte ihr Training für den abschließenden Marathonlauf konsequent über das ganze Jahr aufbauen. Die ca. 750 Staffelstarter wurden am Sonntag ab 9 Uhr in Gruppen zu je 250 Teilnehmern im Main-Donau-Kanal bei Hilpoltstein ins Rennen geschickt.

Jens Bley auf der als schwierig geltenden Radstrecke

Fabian Richter, der schon in den 1990er-Jahren drei Ironman als Einzelstarter in Roth bestritten hatte, und dessen Traum es war, nach 25 Jahren noch einmal dabei sein zu können, meisterte die Distanz in 1:13:53 Stunden und schickte Jens Bley auf die als schwierig geltende Radstrecke. Bley war bereits im letzten Jahr auf diesem Parcours gestartet und hatte sich für 2019 zum Ziel gesetzt, die 180 Kilometer unter fünf Stunden zu bewältigen. Nach beeindruckenden 4:59:57 Stunden, also einem Schnitt von 36 Kilometer pro Stunde, übergab er den Transponder, der quasi als Staffelstab fungierte, an die Läuferin.

Christa Zilmans startet erstmals in Roth

Christa Zilmans war erstmals in Roth gestartet. Ihr Marathondebüt hatte sie am 7. April diesen Jahres in Wien gegeben, das sie unter vier Stunden finishen konnte. Da der Läuferstart in Roth gegen 15 Uhr zu erwarten war, also zu einer Tageszeit, in der die Temperaturen oft über 30 Grad lagen, hatte sie viele Trainingsläufe unter diesen Bedingungen absolviert. Darüber hinaus waren auf den letzten 17 Kilometer über 100 Höhenmeter zu bewältigen. Um diese Streckenverhältnisse kennenzulernen, war sie zu Trainingszwecken wiederholt vor Ort. Christa Zilmans finishte mit der hervorragenden Zeit von 3:58:49 Stunden, nachdem sie von ihren Mitstreitern Fabian Richter und Jens Bley zum gemeinsamen Einlaufen auf dem roten Teppich in die Zielarena in Empfang genommen wurde.

Nach insgesamt 10:16:22 Stunden beendete die gemischte Staffel den Wettkampf und erreichte damit den bemerkenswerten 70. von 307 Staffelplätzen.

